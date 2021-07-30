В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 53 человека

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 23 876 случаев COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 53 новых случая COVID-19, из них 3 – завозные, 50 – контактные. 10 человек госпитализировано, 43 получают лечение на дому. Такие данные привели в пресс-службе республиканского минздрава. Большинство заболевших проживают в Казани - 30 человек.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 23 876 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 21 205 человек, в том числе 40 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 813 257 человек (прирост – 11 400), из них 579 854 получили вторую прививку.