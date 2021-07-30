«Ростелеком» поддержал саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021»

Фото: «Ростелеком».

«Ростелеком» стал техническим партнером XII Международного экономического саммита«Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021», который проходит 28–30 июля в Казани. Пять тысяч человек из 60 стран и 30 регионов России собрались в международном выставочном центре «Казань Экспо» для обсуждения совместных проектов.

Провайдер цифровых услуг и решений обеспечил саммит высокоскоростным интернетом, и эксперты из разных городов и стран могут подключаться к дискуссиям онлайн.

Сергей Чистов, директор IT-департамента международного выставочного центра «Казань Экспо»:

«Интернет-технологии способствуют четкой организации работы саммита. Некоторым компаниям необходима отдельная полоса доступа к интернету, посетителям – надежное и устойчивое Wi-Fi-соединение. С “Ростелекомом” мы смогли оперативно решить все вопросы – и технические, и организационные, и удовлетворить потребность пользователей в высокой пропускной способности каналов передачи данных».

Эмиль Хайруллов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Гостям саммита важно иметь возможность в любой момент передать информацию партнерам, связаться с близкими или просто рассказать о мероприятии в соцсетях. Для этого нужен надежный и скоростной интернет. Наши специалисты смогли в кратчайшие сроки подключить десятигигабитный канал, чтобы обеспечить организаторов, участников и посетителей мероприятия бесперебойной связью».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.