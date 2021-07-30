Татарстанца осудили за убийства 20-летней давности

Большинство участников банды задержали в 2011 году, но одному мужчине удалось скрыться. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

52-летнего жителя города Набережные Челны признали виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений, которые были совершены еще 20 лет назад.

По версии следствия, в начале 2000-х годов мужчина состоял в банде, совершившей серию убийств, разбойных нападений и грабежей на территории города Набережные Челны. Так, 1 августа 2001 года на участке автодороги М-7 «Москва-Уфа» в Тукаевском районе республики участники банды с использованием формы сотрудников милиции совершили разбойное нападение на автомобиль «КамАЗ-55102». Под видом сотрудников ГИБДД, они остановили грузовик и под угрозой пистолета заставили находившихся в кабине водителя и экспедитора отъехать в безлюдное место. Здесь обвиняемые задушили мужчин, после чего похитили грузовик.

В 2013 году 11 участников банды были приговорены к различным срокам лишения свободы, однако подсудимому удалось скрыться, и он был задержан только в 2020 году. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.