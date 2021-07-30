В Казани трехлетний мальчик провалился в канализационный люк, ребенок в реанимации

Мальчика увезли в больницу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

ЧП произошло 29 июля в Казани. Недалеко от дома по улице Чуйкова в канализационный люк провалился трехлетний ребенок.

По предварительным данным, во время игры, мальчик наступил на ненадлежащим образом закрытый люк, увидев это, отец велел ему отойти, но в следующий момент крышка люка перевернулась, и ребенок упал в колодец. После этого отец с очевидцами достали его на поверхность. В дальнейшем мальчик был доставлен в реанимацию в Детскую Республиканскую клиническую больницу.

Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.