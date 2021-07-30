Из-за провала грунта в Ульяновске изменится движение трамваев: как будет ходить электротранспорт

Фото: мэрия Ульяновска.

29 июля с 19:30 из-за провала грунта под трамвайными путями на Гая, 90 – в районе остановки по требованию для слабовидящих – было закрыто движение трамваев №4 и 6 по данному участку.

По предварительной информации МУП «Ульяновскводоканал», вымывание грунта и щебня произошло из-за повреждения железобетонного самотечного канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров. В настоящее время рабочие приступили к подготовительным работам для последующего ремонта повреждённой сети.

Трамваи маршрутов №4 и 6 временно прекратили движение по проспекту Гая. На время проведения ремонтных работ трамваи №4 с Локомотивной поворачивают на Инзенскую в сторону Засвияжского района и следуют по улицам Камышинской, Рябикова до УКСМ и обратно.

Трамваи №6 с Инзенской поворачивают на Локомотивную и едут через Кирова, Минаева до Пушкарёвского кольца и далее по маршруту. В обратном направлении, из 19-го микрорайона, они чередуются – один вагон после прохождения Пушкарёвского кольца едет по обычному маршруту, а другой – через улицы Минаева, Кирова и Локомотивную.