Увеличение пенсии работающим пенсионерам в Татарстане с 1 августа 2021 года: на сколько повысят и кто может претендовать

Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 августа в Татарстане повысятся пенсии работающих пенсионеров. Перерасчет коснется 256 тысяч жителей республики, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет будет зависеть от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Однако максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2020 года, то есть 279 рублей.

Также с 1 августа увеличится размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Для накопительной пенсии перерасчет составит 9,1%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 7,9%.

- Перерасчет пенсионных накоплений коснется 1748 пенсионеров, включая 1022 получателей срочнои выплаты и 1470 получателей накопительнои пенсии. Их ежемесячные выплаты будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за прошлый год, - сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по РТ.