Роспотребнадзор вновь забраковал все пляжи Казани: куда пойти купаться жителям столицы Татарстана

Всего в Татарстане запрещено купаться на 9 пляжах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Татарстане несколько испортилась, но от походов на пляж жители республики не отказываются. Меж тем, далеко не все пляжи пригодны для купания. Очередные проверки сотрудников Роспотребнадзора выявили существенные нарушения.

Так, по состоянию на 29 июля 2021 года, не рекомендуется купаться на всех пляжах Казани - «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое». Также Роспотребнадзор забраковал пляжи в Муслюмовском районе, Заинске, АЛьметьевске и Набережных Челнах.

- Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания, - прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.