В 3 раунде Лиги Конференций "Рубин" сыграет с польским "Ракувом": что известно про соперника команды Слуцкого

Фото: официальный сайт ФК "Ракув".

29 июля прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Конференций. В паре «Ракув» (Польша) – «Судава» (Литва) определялся соперник «Рубина» по третьему квалификационному раунду.

В основное время обоих матчей команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались поляки.

Что известно про соперника казанской команды

«Ракув» - клуб со столетней историей. Он образовался в 1921 году. Каких-то серьезных достижений у команды не было вплоть до нынешнего сезона.

Клуб из города Ченстоховы никогда не поднимался в зону еврокубков, нов сезоне 2020/2021 преобразился. «Ракув» выиграл Кубок страны, а в чемпионате финишировал вторым, уступив лишь чемпиону - «Легии». Впрочем, своеобразный реванш соперник «Рубина» взял 17 июля. «Ракув» обыграл «Легию» в матче за суперкубок страны.

Мнение главного тренера

- Очень тяжелый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда. Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только «Рубин», а все российские клубы. Они в числе сеянных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние, - оценил шансы команды наставник «Рубина» Леонид Слуцкий.

5 августа «Рубин» сыграет в Польше, 12 августа – на Ак барс Арене. Победитель выйдет в следующий раунд, где уже определятся участники групповой стадии.