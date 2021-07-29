Татарстанец пошел на убийство, чтобы заступиться за 15-летнего брата

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ночью 28 июля 2021 года у одного из домов в 17 комплексе города Набережные Челны обнаружено тело 37-летнего мужчины. Сразу было видно, что мужчина скончался по чьей-то вине. На теле отчетливо прослеживался след от ножевого удара.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний местный житель, который дал признательные показания. В настоящее время следствием установлено, что 15-летний брат подозреваемого, отдыхая в компании сверстников, повздорил с находившимся в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим, после чего позвонил брату. Приехав на место, в ходе конфликта с мужчиной, злоумышленник избил его, а затем ударил ножом в живот. В результате мужчина тот скончался на месте.

- Причастность к совершению преступления он признал полностью. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.