В Татарстане разбился парапланерист: он приехал навестить родителей и хотел спуститься с воздуха к ним во двор

Мужчина упал с 50-метровой высоты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 28 июля 2021 года в поле у села Татарская Тумбарла упал с параплана 46-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате падения с 50-метровой высоты он получил травмы несовместимые с жизнью и через несколько часов скончался в больнице. По данному факту татарстанский следственный комитет проводит проверку.

По предварительным данным, мужчина приехал в Татарстан навестить родителей и хотел приземлиться к ним во двор на параплане. Однако во время полета, из-за порыва ветра он потерял управление и пытался спуститься на парашюте, однако тот не раскрылся.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе татарстанского следственного комитета.