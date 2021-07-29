От коронавируса в Татарстане умерли еще четыре человека

За сутки умерли два мужчины и две женщины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. ПО данным минздрава республики, умерли двое мужчин 1932 и 1954 годов рождения и две женщины 1937 и 1939 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава РТ.

По состоянию на 29 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 611 случаев смерти от коронавируса.