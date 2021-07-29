В казанском микрорайоне "Солнечный город" появятся филиалы детской и взрослой поликлиник

Фото: мэрия Казани.

Филиалы сразу двух поликлиник – взрослой и детской – появятся в Приволжском районе Казани до конца 2021 года. С просьбой открыть медицинские учреждения обращались жители жилого комплекса «Солнечный город». Сейчас на объектах ведутся строительно-монтажные работы.

- Важно, чтобы здания не простаивали долгое время. Нужно организовать работу так, чтобы строители завершили свою часть, а мы и специалисты тут же приступили к своей. Тогда мы точно сможем считать, что просьбы жителей услышаны, – заявил руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.

Филиал городской взрослой поликлиники №18 будет расположен по адресу: улице Ахунова, 16а. Как сообщила главный врач медучреждения Резида Мансурова, поликлиника в этом микрорайоне остро необходима. Планируется, что за помощью к врачам будут обращаться свыше 8 тысяч человек.

- В дальнейшем к филиалу также хотят прикрепиться жители «Лесного городка». Желающих очень много. Большинству будет проще ездить к нам, а не в поликлинику №3 в поселке Мирном. Они уже и сейчас обращаются к нам, в 18-ю поликлинику, – отметила она.

По словам Резиды Мансуровой, в здании разместятся 2 терапевтических кабинета, фильтр-кабинет, кабинеты ЭКГ, УЗИ, стоматолога, процедурная и прививочная. Узкие специалисты будут выезжать в поликлинику по определенному графику. В учреждении будет проводиться профилактическая работа и в полном объеме оказываться вся первичная медицинская помощь, диспансеризация.

- Мы заказали оборудование. Список находится на рассмотрении в Минздраве республики. Конечно, хотели бы поскорее начать работу. Возможно, сможем перевезти хотя бы какое-то оборудование с основного участка. Думаем, что как только нам сдадут объект, мы за короткое время сможем приступить к работе, а уже потом постепенно пополнять его всем необходимым, – поделилась планами главный врач.

Сдать объект планируют одновременно с филиалом детской поликлиники №11, который откроется по адресу: улице Урманче, 5. Он будет принимать более 7,2 тысяч пациентов в возрасте до 18 лет. Медицинскую помощь в учреждении смогут получить не только жители «Солнечного города», но и других близлежащих комплексов – «Лесного городка» и «Соловьиной рощи».

- Если по взрослой поликлинике мы существующую потребность локализуем, то по детской она еще останется. Мы срезаем только 2/3 потребности. Филиал проблему полностью не решит, но ситуацию заметно улучшит, – отметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров.

В детском медучреждении посменно будут работать 6 участков. Сейчас детей из микрорайона «Солнечный город» обслуживают в филиалах на улицах Павлюхина и Карбышева – таким образом, новая поликлиника будет расположена гораздо ближе для жителей микрорайона.

Готовящиеся к открытию медучреждения в «Солнечном городе» уже посетили представители инициативной группы жителей микрорайона. Им показали, как будут выглядеть поликлиники – казанцы остались довольны проектами. Отметим, что по цветовым и дизайнерским решениям оба здания будут соответствовать стандартам Минздрава РТ. Для детской поликлиники будут использоваться преимущественно светло-бежевые и оранжевые тона, для взрослой – бежевые и зеленоватые.