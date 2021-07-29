Жуткое ДТП в Татарстане: в столкновении КАМАЗа и "Лады" погибли два человека

Женщина погибла на месте, а 18-летний парень умер в больнице. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезное ДТП произошло днем 28 июля в Татарстане. Примерно в 14.36 на 58 километре автодороги «Казань-Малмыж» столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». В салоне легковушки находились 49-летний водитель и 4 пассажира.

В результате аварии одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте ДТП. 18-летний житель Балтасинского района, сидевший на переднем пассажирском сидении, в 19:00 скончался в больнице.

Кроме этого, с различными травмами в медицинское учреждение были доставлены водитель и еще два пассажира «Лады», одна из которых 16-летняя девушка.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ехал в сторону Казани. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу. По данным республиканского МВД, совершать обгон водитель не собирался, автомобиль ушел в сторону из-за утомленного состояния мужчины, находившегося за рулем.