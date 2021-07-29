Ключ электронной подписи можно получить бесплатно в налоговой инспекции

Теперь в любом налоговом органе татарстанские бизнесмены и нотариусы могут бесплатно получить квалифицированный ключ электронной подписи. На сегодняшний день уже выдано более 2000 таких ключей.

Как сообщили в УФНС России по Республике Татарстан, электронная подпись имеет широкий спектр применения. Может применяться для обеспечения документооборота с органами государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности или использоваться на портале госуслуг.

Чтобы получить квалифицированный ключ электронной подписи предпринимателям необходимо представить в налоговые органы паспорт, СНИЛС, USB-носитель ключевой информации и пройти процедуру идентификации.

Тем, кто получил КЭП в коммерческих центрах, необходимо знать, что срок их действия заканчивается 1 января 2022 года. Для удобства налогоплательщиков уже сейчас можно записаться на прием с помощью сервиса ФНС «Онлайн запись на прием в налоговый орган» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222 и получить КЭП бесплатно.