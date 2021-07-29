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Общество29 июля 2021 16:21

Казань полностью откажется от кондукторов? В троллейбусах начинают тестировать новую систему оплаты проезда

Жители и гости столицы Татарстана смогут оплатить проезд любым способом, как за наличные, так и по карте
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.

Фото: мэрия Казани.

С 1 августа в Казани в троллейбусе №2 будет введена бескондукторная система оплаты проезда. Для этого в десяти троллейбусах, курсирующих в будние дни, установили по три электронных компостера на передней, средней и задней площадках. С их помощью пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд транспортными и банковскими картами.

Наличные тоже будут приниматься – с ними необходимо обращаться напрямую к водителю, у которого будет иметься валидатор. Перед запуском бескондукторной системы все они пройдут инструктаж.

До 15 августа в троллейбусе еще можно будет встретить кондукторов: они будут направлять пассажиров и подсказывать, как оплачивать проезд. Вместе с тем ежедневно на маршруте сотрудник контрольно-ревизионного отдела будет проверять билеты у пассажиров.

- Новая система оплаты проезда вводится для сокращения количества кондукторов и стимулирования пассажиров отказываться от оплаты наличными. Если опыт окажется успешным, в будущем такими компостерами оснастят остальные маршруты, - рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».