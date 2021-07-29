Глава Марий Эл приказал досрочно завершить ремонт Вараксинского моста в Йошкар-Оле

До ремонта данный мост находился в предаварийном состоянии. Фото: официальная страница правительства Республики Марий Эл "ВКонтакте"

Сегодня глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил Миндортрансу региона ускорить ремонт на Вараксинском мосту. Ведомству приказано завершить работы не до 15 августа, как планировалось ранее, а уже в начале следующего месяца. Сообщает пресс-служба правительства республики.

Данный мост находился в предаварийном состоянии. 3 июля там закрыли движение и начали ремонт. Однако в правительство ежедневно приходят жалобы на большие пробки, особенно в час-пик. Ремонтные работы на Вараксинском мосту провоцируют заторы и на других мостах.

Глава региона распорядился отменить выходные и работать в круглосуточном режиме до завершения ремонта. Евстифеев также отметил, что ускорение не должно повлиять на качество выполнения дорожных работ.