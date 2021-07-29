В Ульяновске решили установить две стелы «Город трудовой доблести»

Подключиться к поиску средств для установки одной из стел глава Ульяновской области Алексей Русских призвал и депутатов. Фото: страница Алексея Русских "ВКонтакте"

В Ульяновске появятся не одна, а две стелы «Город трудовой доблести». Соответствующее звание городу было присвоено еще в 2020 году. Финансирование установки объектов обсудили на очередном заседании оргкомитета «Победа». Сообщает городская мэрия.

Одна из локаций для памятных знаков – Центральный железнодорожный вокзал. Стелу планируют установить за счет бюджета региона до конца этого года.

Вторую локацию определили голосованием, где большинство предпочли территорию дворца культуры имени 1 Мая. Власти региона ищут финансирование для ремонта здания и благоустройства прилегающей территории, в том числе, установки стелы. Подключиться к поиску глава Ульяновской области Алексей Русских призвал и депутатов.