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Общество29 июля 2021 14:41

День знаний в Нижнекамске 1 сентября 2021 года: на праздники в школы пустят только родителей первоклассников

День знаний в Нижнекамске 1 сентября 2021 года: из-за коронавируса первый день нового учебного года пройдет с ограничениями
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Не все дети смогут прийти в первый день в школу с родителями.

Не все дети смогут прийти в первый день в школу с родителями.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До начала нового учебного года в Татарстане осталось чуть больше месяца. Во всех населенных пунктах ведется работа по подготовке к старту образовательного процесса. При этом, в Нижнекамске уже объявили, что праздник по поводу Дня знаний состоится, но все мероприятия пройдут с ограничениями.

- Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение о проведении «Дня знаний» в ограниченном формате в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших взрослых и подростков новой коронавирусной инфекцией. На праздник приглашаются только родители первоклассников. И для того, чтобы обезопасить наших детей от новой коронавирусной инфекции, рекомендуем родителям пройти вакцинацию, - сообщил начальник Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин