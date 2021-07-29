День знаний в Нижнекамске 1 сентября 2021 года: на праздники в школы пустят только родителей первоклассников

Не все дети смогут прийти в первый день в школу с родителями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До начала нового учебного года в Татарстане осталось чуть больше месяца. Во всех населенных пунктах ведется работа по подготовке к старту образовательного процесса. При этом, в Нижнекамске уже объявили, что праздник по поводу Дня знаний состоится, но все мероприятия пройдут с ограничениями.

- Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение о проведении «Дня знаний» в ограниченном формате в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших взрослых и подростков новой коронавирусной инфекцией. На праздник приглашаются только родители первоклассников. И для того, чтобы обезопасить наших детей от новой коронавирусной инфекции, рекомендуем родителям пройти вакцинацию, - сообщил начальник Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин