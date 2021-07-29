В школах Татарстана подготовят отдельное меню для детей с диабетом

Отдельное питание для детей будет доступно с нового учебного года. Фото: mon.tatarstan.ru

В школах Татарстана обеспечат специальное меню детям с сахарным диабетом и непереносимостью глютена. Оно будет рассчитано на две недели. Это стало известно на заседании общественного совета при Минобрнауки региона.

Сейчас подготовленное меню находится на стадии согласования. Отдельное питание для детей будет доступно с нового учебного года.

Также в 198 школах 44 городов и районов обновят пищеблоки и их оборудование. На улучшение инфраструктуры для организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов потратят 1 миллиард рублей. Средства выделят в 2025 году.