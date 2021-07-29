Вместо шикарного дома пепелище: Пытаясь арендовать жилье жительница Ульяновска нарвалась на мошенников

Приехав по адресу, девушка увидела совсем не ту картину, которую ожидала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Ульяновска обратилась жительница областного центра с сообщением о том, что пострадала от мошеннических действий.

Потерпевшая планировала на несколько дней арендовать дом. Женщина нашла в сети выгодное объявление и прошла по ссылке. Потерпевшая на указанный счет внесла предоплату в сумме более трех тысяч рублей и поехала смотреть дом, который планировала арендовать. Когда потерпевшая приехала по адресу, то обнаружила только абсолютно сгоревшее помещение. Женщина позвонила по указанному номеру на сайте, но трубку никто не взял.

Полицейские установили, что сайт, на котором женщина пыталась снять дом в аренду, являлся двойником официального сайта по недвижимости.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.