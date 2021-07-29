За 2021 год в Татарстане построят 17 новых детских садов

Новые места будут предназначены для детей в возрасте от полутора до трех лет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В этом году власти Татарстана намерены обеспечить 3100 дополнительных мест в детских садах. Это станет возможным благодаря строительству 17 новых дошкольных учреждений. Об этом сообщили на заседании общественного совета при Минобрнауки Татарстана.

Места будут предназначены для детей в возрасте от полутора до трех лет.

В рамках нацпроекта пять новых детсадов из общего числа возведут в Казани, три дошкольных учреждения построят в Набережных Челнах и еще один — в Альметьевске. Помимо этого, новый детский сад появится в Лаишевском и Высокогорском районах, еще два намерены построить в Пестречинском районе.

В столице Татарстана по другой программе также идет строительство трех детсадов на 710 мест, а также детского сада на 120 мест в селе Норма Балтасинского района.

За счет перепрофилирования 67 групп в действующих детских садах руководство региона намерено создать еще 1390 мест для детей того же возраста. Изменения коснуться ряда дошкольных учреждений Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и Зеленодольска.