Расширяем географию: туристам в Казани помогут курьеры-гиды

Фото: Delivery Club.

Крупнейший сервис доставки готовой еды в России Delivery Club расширяет географию проекта с курьерами-гидами и запускает его в еще одном городе. Теперь доставщиков сервиса, которые помогут гостям сориентироваться и не потеряться, можно встретить в Казани. Ранее компания организовала такую возможность для жителей и гостей Санкт-Петербурга – инициатива собрала много положительных отзывов от пользователей и курьеров.

В проекте участвуют 20 доставщиков-знатоков, которые живут в Казани более 5 лет или являются его коренными жителями. О том, что курьер может помочь найти нужный музей или рассказать побольше о достопримечательности, легко узнать по ярким стикерам “Скажу, где погулять” и “Знаю город лучше всех” на рюкзаке. Такие курьеры будут не только доставлять заказы, но и подскажут туристам, где погулять, как воспользоваться транспортом, найти ближайший магазин, бар и другое. Часть курьеров-гидов говорит на английском языке и смогут проконсультировать не только гостей из других уголков России, но и иностранцев.

В июне инициатива уже была успешно реализована в северной столице: 15 доставщиков-добровольцев, которые хорошо знают Санкт-Петербург, помогают путешественникам и жителям города. Особенным спросом такая поддержка пользовалась во время футбольного фестиваля. В компании отмечают, что количество курьеров-гидов будет расти, а проект масштабироваться – команда планирует запуски и в других популярных среди туристов городах.

“Иногда, чтобы сориентироваться в незнакомом месте, недостаточно просто достать телефон. При этом консультироваться у прохожих захочет не каждый, к тому же далеко не всякий незнакомец сможет действительно помочь. Курьеры-гиды в такой ситуации действительно выручают: за день они проходят или проезжают десятки километров и отлично знают любой уголок Казани”, — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Справка о компании

Delivery Club — лидер рынка доставки готовой еды в России. Ежемесячно сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов. По итогам 2020 года выручка сервиса составила 10 млрд рублей, что в 2,3 раза больше 2019 года. К Delivery Club подключено свыше 43 тысяч заведений общественного питания более чем в 310 городах страны. Более чем в 130 городах пользователи Delivery Club могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. Также Delivery Club развивает направление заказа еды «навынос», бронирование столов, доставку медикаментов, косметики и зоотоваров. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбер.