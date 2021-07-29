Вовремя положила трубку: Как жительница Казани не дала мошенникам разбогатеть на миллион рублей

Мошенники пытались оформить на женщину крупный кредит, но денег так и не увидели. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жительницу Казани попытались обмануть телефонные мошенники. Вовремя распознав обман, женщина обратилась в полицию.

Заявление о попытке мошенничества жительница Казани подала в отдел полиции «Гвардейский» 28 июля. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и рассказал историю про незаконно оформленный на нее кредит в размере 7 тысяч рублей.

Лжесотрудник банка предложил решить проблему. Она согласилась и стала выполнять все действия, указанные звонившим: женщина продиктовала номер своей банковской карты, а так же назвала коды из входящих СМС-сообщений. Все это время звонивший был на связи и требовал не прерывать разговор. Однако в связи с личными обстоятельствами женщине пришлось выключить телефон, после чего она осознала, что ее пытались обмануть.

Она обратилась на горячую линию банка и заблокировала свою дебетовую карту. При этом мошенники продолжали ей звонить, но все вызовы женщина отклоняла. Позже в офисе банка потерпевшей подтвердили, что на нее был оформлен онлайн-кредит в размере 1 млн рублей – эти деньги мошенники пытались похитить.

- Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления «Покушение на кражу», все обстоятельства происшествия уточняются, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Напомним, чтобы не стать жертвой преступления, нужно перепроверять информацию, поступающую от незнакомых лиц. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и счетов, перечислять деньги.