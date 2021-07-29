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Здоровье29 июля 2021 12:48

Еще у 52 татарстанцев выявили коронавирус

На 29 июля в Татарстане зарегистрировано 23 823 случая COVID-19
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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14 человек госпитализировали.

14 человек госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19, из них 6 – завозные, 46 – контактные. 14 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому.

Всего с момента начала пандемии, по данным республиканского минздрава, в Татарстане зарегистрировано 23 823 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 21 165 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 801 857 человек (прирост – 9 430), из них 578 905 получили вторую прививку.