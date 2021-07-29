Клещи 2021 в Казани: За помощью к медикам после укусов насекомых обратились более тысячи человек

Почти половина пострадавших "подцепили" клеща на даче.

В этом году в эпидемический сезон на 10,2% сократилось количество обращений татарстанцев за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Врачи приняли 4260 человек, тогда как в прошлом году – 4772 человека. В Казани зарегистрировано 1091 обращение. Специалисты призывают всех, кто выезжает на природу, вакцинироваться от клещевого энцефалита.

На садово-дачных участках клещей «подцепили» 43,45% обратившихся, в лесных массивах – 25,9%, на лугах – 15,8%. Еще в 12,2% случаев клещи нападали на людей на территории личных подсобных хозяйств.

Всего в текущем году исследовано 1350 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 344 случаях (25,5% от числа пострадавших), а возбудитель клещевого энцефалита – в одном. Членистоногих исследовали и на другие инфекции, опасные для человека.

Во многом снижение количества укусов связано с обработкой общественных пространств. Напомним, в парках и скверах Казани акарицидная обработка против клещей проводилась в мае на площади 176,6 гектар. В целом по Татарстану акарицидные обработки проведены на площади 1537,3 гектар.

Эффективным методом профилактики тяжелых последствий укуса клеща является вакцинация. В Татарстане иммунизацию против клещевого энцефалита прошли 7646 человек, в том числе 3897 детей.

Поскольку заражение происходит в природных условиях, то вакцинироваться рекомендуется всем, кто отправляется в туристические походы, прогулки, сбор грибов, рыбалку, охоту и другие подобные развлечения.

При укусе клеща следует немедленно обратиться за медпомощью. Если такой возможности нет, нужно извлечь клеща самостоятельно, место укуса продезинфицировать и тщательно вымыть руки с мылом. Извлеченного клеща нужно упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в РТ по адресу: улица Сеченова, 13а.