На Камский полумарафон в Набережных Челнах планируют собрать 1300 спортсменов

Участники смогут преодолеть выбранные дистанции в 3, 10 или 21,1 километра Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 августа в Набережных Челнах пройдет Камский полумарафон-2021. В ежегодном забеге, который организуется уже третий раз, ожидают участие 1300 спортсменов. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Регистрация на мероприятие завершается 31 июля.

Старт полумарафону дадут в 10:00 возле экстрим-парка «Гренада». Участники смогут преодолеть выбранные дистанции в 3, 10 или 21,1 километра. Для детей проведут забег TIMERKIDS. Маршрут спортсменов проложен по центральным проспектам города.