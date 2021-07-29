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Спорт29 июля 2021 10:57

На Камский полумарафон в Набережных Челнах планируют собрать 1300 спортсменов

Массовый забег состоится 7 августа
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Участники смогут преодолеть выбранные дистанции в 3, 10 или 21,1 километра

Участники смогут преодолеть выбранные дистанции в 3, 10 или 21,1 километра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 августа в Набережных Челнах пройдет Камский полумарафон-2021. В ежегодном забеге, который организуется уже третий раз, ожидают участие 1300 спортсменов. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Регистрация на мероприятие завершается 31 июля.

Старт полумарафону дадут в 10:00 возле экстрим-парка «Гренада». Участники смогут преодолеть выбранные дистанции в 3, 10 или 21,1 километра. Для детей проведут забег TIMERKIDS. Маршрут спортсменов проложен по центральным проспектам города.