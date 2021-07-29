В Татарстане капремонт автодороги М-7 «Волга» – Старая Матвеевка завершат к 20 августа

Сейчас на участке продолжают обновлять дорожно-уличную сеть населенных пунктов Матвеевка и Степановка. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Мензелинском районе Татарстана идет завершающий этап капитального ремонта региональной дороги М-7 «Волга» – Старая Матвеевка. Полностью закончить обновление участка длиной более семи километров дорожники планируют к 20 августа. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Автодорога проходит по IV и V техническим категориям – семиметровая проезжая часть с 2 полосами движения. На ней на участке от 0 до 7,6 километра верхний слой уложили покрытием из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-10, построили 10 съездов из асфальтобетонной смеси. Также укрепили щебнем обочины по полтора метра с каждой стороны.

Сейчас на участке продолжают обновлять дорожно-уличную сеть населенных пунктов Матвеевка и Степановка протяженностью 3,3 километра.

Согласно проекту, по обновляемому участку установят 1220 погонных метров барьерных ограждений, 157 дорожных знаков и 483 сигнальных столбика.