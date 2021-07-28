Убил, прибрался и ушел: в Татарстане посиделки двух бывших заключенных завершились трагедией

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Посиделки двух бывших заключенных завершились смертью одного из них. Следствием и судом установлено, что 19 августа 2020 года 27-летний мужчина, который ранее неоднократно был судим, со знакомым приехал в гости к 28-летему потерпевшему в село Надеждино Кайбицкого района, с которым они отбывали наказание в местах лишения свободы.

В ходе распития спиртных напитков потерпевший стал упрекать гостя в том, что отказался отбывать с ним наказание в хозчасти следственного изолятора и при этом оскорбительно высказался в его адрес.

В ответ, мужчина избил его, а затем нанес ножом множественные ранения по различным частям тела. В дальнейшем вместе со знакомым, который стал очевидцем убийства, они прибрались в квартире и ушли.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лишения свободы в колонии строгого режима.