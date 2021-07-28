Чтобы закрыть кредит татарстанец купил поддельные паспорт и СНИЛС

Поддельные документы обошлись мужчине в 65 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Любопытную аферу провернул житель Набережных Челнов, чтобы выплатить долг по кредиту. Он, приобретя поддельный паспорт, оформил кредитную карту, с помощью которой расплатился с ранее оформленным кредитом.

Стражи порядка установили, что 39-летний мужчина решил оформить в различных банках кредитные карты, а денежные средства потратить на погашение ранее оформленного кредита и свои нужды. Чтобы не платить по кредиткам, подозреваемый приобрел через интернет ресурсы паспорт и СНИЛС на чужое имя, заплатив 65 тысяч рублей.

Позже, получив поддельные документы, челнинец оформил онлайн кредитную карту, с которой снял и потратил 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.