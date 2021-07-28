Прогноз погоды в Казани 29 июля 2021 года: на смену жаре придут дожди

В некоторых районах Татарстана ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов тепла. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Синоптики прогнозируют жителям Татарстана и его столицы ухудшение погодных условий. На смену жаркой и солнечной погоде придут дожди. Прогноз погоды в Казани 29 июля 2021 года: днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха предстоящей ночью составит 12-14 градусов тепла, максимальная температура днем не превысит 24 градусов со знаком "плюс".

В целом по Татарстану предстоящей ночью, завтра днем и вечером местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит 7-12 градусов, на западе – до 16 градусов, максимальная в дневные часы - 20-25 градусов выше нуля.