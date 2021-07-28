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Общество28 июля 2021 17:58

В Татарстане подтвердили смерть еще пяти человек от коронавируса

Скончались три мужчины и две женщины
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Общее число жертв коронавируса в Татарстане достигло 607 человек.

Общее число жертв коронавируса в Татарстане достигло 607 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поступило подтверждение еще пяти случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным республиканского минздрава, умерли трое мужчин 1941, 1950 и 1955 годов рождения и две женщины 1932 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 28 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 607 случаев смерти от коронавируса.