В Татарстане подтвердили смерть еще пяти человек от коронавируса

Общее число жертв коронавируса в Татарстане достигло 607 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поступило подтверждение еще пяти случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным республиканского минздрава, умерли трое мужчин 1941, 1950 и 1955 годов рождения и две женщины 1932 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 28 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 607 случаев смерти от коронавируса.