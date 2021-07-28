Стал лучшим снайпером московского "Динамо" в КХЛ и играл в одном звене с Кагарлицким: "Ак Барс" усилился Даниилом Тарасовым

Фото: ХК "Ак Барс".

Казанский "Ак Барс" усилился опытным форвардом Даниилом Тарасовым. Московское "Динамо", где ранее выступал хоккеист, получило денежную компенсацию. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на два сезона.

Даниил Тарасов родился 20 июня 1991 года в Москве. Воспитанник хоккейной школы московского "Динамо" дебютировал за "Динамо-2" в 2008 году. Спустя сезон продолжил карьеру за океаном в командах "Кейп-Код Кабс" (IJHL), "Ватерлоо Блэкхокс" и "Индиана Айс" (USHL).

В 2012-м стал игроком системы "Сан-Хосе Шаркс", выступал за фарм-клубы "Ворчестер Шаркс" (AHL) и "Сан-Франциско Буллз" (ECHL). 5 февраля 2015 года дебютировал в НХЛ и сделал голевую передачу в матче против "Ванкувера".

В июле 2015 года вернулся в московское "Динамо", за которое выступал последние шесть сезонов. В чемпионатах КХЛ провёл 310 матчей и набрал 137 (77+60) очков при показателе полезности "+20". Даниил – лучший снайпер "бело-голубых" в истории КХЛ.

Достижения: участник Матча звёзд USHL (2011), бронзовый призёр чемпионата России (2019).

– Тарасов – форвард для двух первых звеньев, который будет полезен в большинстве. У Даниила есть качества снайпера, голевое чутьё. Он стабильно провёл последние два сезона, был одним из лидеров и стержневых игроков «Динамо». Какое-то время Кагарлицкий и Тарасов играли в одной тройке в своём прежнем клубе, поэтому у нас уже будет готовая связка. Мы рады, что нам удалось договориться о переходе Даниила в «Ак Барс» и рассчитываем, что он укрепит атакующую мощь команды, - прокомментировал трансфер генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.