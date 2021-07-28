Два игрока "Рубина" продолжат карьеру в Хорватии

Фото: ФК "Рубин".

Сразу два игрока "Рубина" продолжат карьеру в чемпионате Хорватии. 27-летний защитник Михаил Меркулов перешел в клуб "Риека". 19-летний нападающий Кирилл Косарев на правах аренды на один сезон отправился в клуб "Хрватски Драговоляц".

- По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошел ему на встречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, - прокомментировал переход игрока спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.

Меркулов перебрался в "Рубин" летом 2020 года из "Урала". Слуцкий видел в нем игрока основы. Впрочем, травмы так и не дали ему раскрыться в "Рубине". Косарев также выступает в "Рубине" с 2020 года. Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в "Томи".