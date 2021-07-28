На автодороге Чистополь - Нижнекамск планируют ремонт моста с перекрытием движения

На время ремонта участок будет перекрыт Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 13 по 29 августа на дороге Чистополь – Нижнекамск будут ремонтировать мост через реку Зай у села Борок. Из-за определенной технологии, применяемой во время обновления, ремонтные работы можно выполнить только при определенных температурных условиях. Сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

– На участке заменят аварийные деформационные швы. При их производстве используются быстротвердеющие составы, которые требуют температуры воздуха выше 15 градусов. Поэтому перенести ремонт невозможно, – уточняют в ведомстве.

Дорожники будут работать круглосуточно. На время ремонта участок будет перекрыт. Объехать его можно будет по дороге маршрута Чистополь – Сухарево – Заинск – Нижнекамск и обратно.