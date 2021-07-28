В Ульяновске оценили ремонт 36 тысяч квадратных метров улиц: дорожникам дополнительно поручили устранить недостатки

За четыре месяца дорожники покрыли горячим асфальтом более 36 тысяч квадратных километров улиц и почти 7 тысяч квадратных метров тротуаров. Фото: ulmeria.ru

Начиная с апреля этого года, в Ульяновске ремонтировали дороги, по которым проходят школьные маршруты. За четыре месяца дорожники покрыли горячим асфальтом более 36 тысяч квадратных километров улиц и почти 7 тысяч квадратных метров тротуаров. Однако во время приемки комиссия выявила ряд недостатков.

Рабочим дополнительно поручено устранить занижение и возвышение обочин, убрать траву и кустарники у дорог к поселкам пригородной зоны. Также им предстоит нанести горизонтальную дорожную разметку на проезжей части, обеспечить хорошую видимость дорожных знаков и завершить ремонт дорог с остановочными пунктами.

Ремонтные работы выполняются в сёлах Лаишевка, Карлинское, Баратаевка, Кротовка, Арское, посёлках Белый Ключ, Пригородный и на проезде Обувщиков.

Дороги обновляют, в том числе, на улицах Вольная, Чистопрудная, Национальная, Профсоюзная, Ангарская, Почтовая, а также на Краснопролетарской, Заречной, Пионерской, Академика Сахарова, Ленинградской и Экспериментальной, включая дорогу на Мостотряд.