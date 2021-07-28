В Ульяновске школьные маршруты приводят в порядок

Фото: Администрация Ульяновска

Начиная с апреля ульяновские дорожники отремонтировали более 36 тысяч квадратных метров улиц, по которым школьники добираются до образовательных учреждений.

Как сообщает городское управление дорожного хозяйства и транспорта, работы были организованы в сёлах Лаишевка, Карлинское, Баратаевка, Кротовка, Арское, посёлках Белый Ключ и Пригородный, на проезде Обувщиков, улицах Вольной, Чистопрудной, Национальной, Профсоюзной, Ангарской, Почтовой, Краснопролетарской, Заречной, Пионерской, Академика Сахарова, Ленинградской и Экспериментальной, а также дороге на Мостотряд.

Врио главы Ульяновска Дмитрий Вавилин поручил ответственным лицам ликвидировать ряд недостатков, которые выявили по итогам июльского комиссионного обследования школьных маршрутов. Например, необходимо устранить занижение и возвышение обочин, убрать траву и кустарники возле подъездных дорог к поселкам пригородной зоны.