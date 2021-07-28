В Ульяновске на сутки частично отключат или снизят давление холодной воды

Магистральный водовод №9 будут готовить к отопительному сезону. Фото: ulmeria.ru

«Ульяновскводоканал» планирует частично снизить давление или отключить холодную воду в городе. Предприятие будет готовить к отопительному сезону магистральный водовод №9. Сообщает городская мэрия.

На отдельном участке произведут замену узловой запорно-регулирующей арматуры диаметром 1000 миллиметров. В предприятии заверили, что ремонт будет выполнен менее чем за сутки и в рабочее время, когда большинства жителей не будет дома.

Так, с 9:00 2 августа до 4 утра 3 августа в Дальнем Засвияжье, в том числе, в микрорайоне «Юго-Западный» и районе Киндяковка снизят давление холодной воды.

На время ремонта подачу полностью холодной воды прекратят в селе Карлинское, посёлках Сельдь, Новосельдинский, Дачный, имени Карамзина и Белый Ключ.