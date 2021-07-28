Сотрудников КАМАЗа, отказавшихся вакцинироваться, намерены отстранить от работы

Без прививки допускают только несовершеннолетних и переболевших полгода назад, а также сотрудников с медотводом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В КАМАЗе приняли решение не допускать до работы сотрудников, отказавшихся прививаться. Это касается подразделений предприятия, которым было выдано постановление о двукратной стопроцентной вакцинации от главного санитарного врача Набережных Челнов. Сообщает пресс-служба КАМАЗа в телеграм-канале.

В число этих подразделений вошли литейный, прессово-рамный и автомобильный заводы, а также проектно-строительный департамент КАМАЗа. Непривитых сотрудников руководство компании намерено отстранить от работы без сохранения заработной платы до улучшения ситуации с коронавирусом или до устранения причин недопуска.

Без прививки допускают только несовершеннолетних и переболевших полгода назад. Причиной отказа может стать медотвод, оформленный по определенным требованиям, сертификат о перенесенном коронавирусе или заключение иммунологов при наличии аутоиммунного заболевания.