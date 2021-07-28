В Ульяновскую область доставили вакцину "Спутник Лайт": кто может сделать прививку

Фото: министерство здравоохранения Ульяновской области.

В Ульяновскую область поступило 5216 компонентов вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19. 28 июля её привезли на склад государственного учреждения «Ульяновская государственная аптека». Ранее врио главы региона Алексей Русских поручил региональному Минздраву усилить работу по оптимизации процесса вакцинации в медучреждениях с целью повышения доступности процедуры для граждан.

В ближайшее время препарат будет распределен в прививочные пункты региона.

- Проводить вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» предпочтительнее тем, кто уже ранее вакцинировался двумя дозами «Спутника V», и с момента проведения процедуры прошло более шести месяцев. Противопоказания к «Спутнику Лайт» схожи с теми, что есть у двухфазной вакцины,– отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник.

Напомним, «Спутник Лайт» - это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.