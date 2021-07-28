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Общество28 июля 2021 17:21

В 45 школах Набережных Челнов обновят систему оповещения при ЧС

Общая сумма расходов составит 13,6 миллионов рублей
Инзиля ШАКИРОВА
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В среднем на одну школу уйдет по 200-300 тысяч рублей.

В среднем на одну школу уйдет по 200-300 тысяч рублей.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 45 школах Набережных Челнов установят новые системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. На это потратят 13,6 миллионов рублей. В среднем на одну школу уйдет по 200-300 тысяч рублей.

Напомним, что о замене систем оповещения в образовательных учреждениях службы противопожарной безопасности и защите при ЧС говорят давно. Из-за ее несовершенства нередки случаи, когда система срабатывает самопроизвольно – это приводит к лишним затратам сил и средств, отвлечению ресурсов.