В 45 школах Набережных Челнов обновят систему оповещения при ЧС

В среднем на одну школу уйдет по 200-300 тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 45 школах Набережных Челнов установят новые системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. На это потратят 13,6 миллионов рублей. В среднем на одну школу уйдет по 200-300 тысяч рублей.

Напомним, что о замене систем оповещения в образовательных учреждениях службы противопожарной безопасности и защите при ЧС говорят давно. Из-за ее несовершенства нередки случаи, когда система срабатывает самопроизвольно – это приводит к лишним затратам сил и средств, отвлечению ресурсов.