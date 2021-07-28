Водитель "Лексуса" в Татарстане уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

Водитель иномарки за два года 70 раз попадался за нарушения правил дорожного движения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Серьезная авария произошла днем 27 июля в Татарстане. 35-летний житель Чувашии, находясь за рулем "Лексуса" ехал со стороны Казани в сторону Йошкар-Олы. Примерно в 12.20 на 9 километре автодороги «Обход городов Зеленодольска и Волжска» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Приорой", за рулем которой находился 46-летний житель Кировской области.

В результате ДТП пассажирка «Лады» 1974 года рождения от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы. Водитель "Лады Приоры" и пассажирка иномарки с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

- По предварительным данным вина в дорожно-транспортном происшествии усматривается со стороны водителя автомобиля "Лексус", который управлял транспортным средством в утомленном состоянии, уснул за рулем, а также не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Водительский стаж водителя иномарки составляет 16 лет, в течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ привлекался 70 раз, из них 20 раз на территории Татарстана.

Водительский стаж водителя "Лады" – 25 лет, в течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ привлекался 5 раз.