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Общество28 июля 2021 16:27

В Чувашии появится первое в России производство чистого кремния для солнечных панелей

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поддержал предложение по созданию производства поликристаллического кремния для солнечных панелей
Евгения БУБЛИК
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Фото: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

Фото: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

Стало известно, что 27 июля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил производство солнечных панелей ГК "Хевел" в Чувашии и поддержал идею начать производить здесь чистый кремний для солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В ходе осмотра предприятия «Хевел» в Новочебоксарске глава Минпромторга подчеркнул, что считает важной реализацию этого проекта в республике.

Завод «Хевел» является первым и единственным в России и Европе предприятием по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 340 МВт в год. Собственный научно-технический центр компании разработал производство солнечных элементов на кристаллическом кремнии.