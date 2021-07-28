В Чувашии появится первое в России производство чистого кремния для солнечных панелей

Фото: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

Стало известно, что 27 июля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил производство солнечных панелей ГК "Хевел" в Чувашии и поддержал идею начать производить здесь чистый кремний для солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В ходе осмотра предприятия «Хевел» в Новочебоксарске глава Минпромторга подчеркнул, что считает важной реализацию этого проекта в республике.

Завод «Хевел» является первым и единственным в России и Европе предприятием по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 340 МВт в год. Собственный научно-технический центр компании разработал производство солнечных элементов на кристаллическом кремнии.