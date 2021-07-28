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Общество28 июля 2021 12:48

В частном секторе Набережных Челнов выделят участок под начальную школу

Учреждение также совместит в себе функционал детского сада
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Новое учреждение совместит в себе детский сад и начальную школу

Новое учреждение совместит в себе детский сад и начальную школу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 71-м микрорайоне Набережных Челнов планируют выделить землю под новое образовательное учреждение. Земельный участок для строительства будет сформирован по итогам публичных слушаний. Сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

Площадь всей территории будущего учреждения – 8,2 тысяч квадратных метров. Локацией для возведения выбрали пересечение улиц Планерная и Рассветная. По документам землю можно использовать только под дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Новое учреждение совместит в себе детский сад и начальную школу. Участок будет размещен на аукционе, соответственно, образовательное учреждение будет принадлежать не муниципалитету, а частному лицу.