В частном секторе Набережных Челнов выделят участок под начальную школу

Новое учреждение совместит в себе детский сад и начальную школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 71-м микрорайоне Набережных Челнов планируют выделить землю под новое образовательное учреждение. Земельный участок для строительства будет сформирован по итогам публичных слушаний. Сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

Площадь всей территории будущего учреждения – 8,2 тысяч квадратных метров. Локацией для возведения выбрали пересечение улиц Планерная и Рассветная. По документам землю можно использовать только под дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Новое учреждение совместит в себе детский сад и начальную школу. Участок будет размещен на аукционе, соответственно, образовательное учреждение будет принадлежать не муниципалитету, а частному лицу.