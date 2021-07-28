В Казани с первого августа троллейбус №2 изменит свой маршрут

Из кольцевого маршрута уберут участок от улицы Академика Арбузова до парка имени Горького Фото: Евгения БУБЛИК

Стало известно, что с 1 августа в Казани движение троллейбуса №2 изменят в тестовом режиме на два месяца. Изменения вводятся с целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей, за это время будет проанализирован пассажиропоток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Из кольцевого маршрута уберут участок от улицы Академика Арбузова до парка имени Горького.

Троллейбус №2 будет следовать по следующему маршруту: «Улица Халитова» – «Улица Адоратского» – «Магазин «Океан» – «Проспект Ибрагимова» – «Кремлевская дамба» – «Площадь Тысячелетия» – «Улица Лево-Булачная» – «Станция метро «Площадь Тукая» – «Университет» – «Театр имени Тинчурина» – «Улица Гоголя» с поворотом на улицу Карла Маркса.

Также пресс-служба МУП «Метроэлектротранса» сообщила, что в случае проявленного интереса у горожан маршрут будет утвержден.

Всего в будние дни на линию будут выходить 10 троллейбусов, в выходные – 8, с интервалом 9-10 минут.