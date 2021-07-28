Благоустройство на миллиард: Как в Чувашии рассчитывают преобразить дворы

В 2020 году на благоустройство дворов выделяли на 20 миллионов больше. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2021 год».

Согласно постановлению, из республиканского бюджета в 2021 году будет выделен 1 миллиард рублей на благоустройство дворовых территорий и тротуаров в 26 муниципалитетах республики. Заключить контракты с подрядчиками и приступить к работам муниципалитеты должны до 1 сентября, а завершить благоустройство до конца года.

Контроль за реализацией объектов комфортной среды возьмет на себя Минстрой Чувашии. Все проекты проходят согласование с главным архитектором Чувашской Республики. Отметим, что Минстроем Чувашии разработан Стандарт благоустройства и озеленения, включающий в себя базовые требования и основные подходы к благоустройству общественных и дворовых территорий.

- Чувашская Республика располагает широкими возможностями формирования имиджа современного региона, в том числе путем изменения ее облика и общественной атмосферы, улучшения качества городской среды, модернизации общественных пространств. Внедрение стандарта благоустройства и озеленения позволит нам выйти на новый качественный уровень комфортной среды во всех муниципалитетах, - подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В 2020 году на данные цели были выделены средства в объеме 1,2 миллиарда рублей, на которые было благоустроено 330 объектов.