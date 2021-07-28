В Татарстане отремонтировали дорогу Люга – Старая Юмья

Также в рамках проведенных работ отремонтирована автобусная остановка и установлен новый автопавильон. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Кукморском районе Татарстана завершены ремонтные работы на автодороге Люга – Старая Юмья. Дорожники обновили участок с 6 по 8,5 километр. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

– На указанном промежутке дороги уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью по 1,5 метра с каждой стороны и нанесена дорожная разметка, – отмечают в ведомстве.

Также в рамках проведенных работ отремонтирована автобусная остановка и установлен новый автопавильон.