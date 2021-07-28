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Общество28 июля 2021 11:09

В Татарстане отремонтировали дорогу Люга – Старая Юмья

Участок протяженностью 2,5 километра находится в Кукморском районе
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Также в рамках проведенных работ отремонтирована автобусная остановка и установлен новый автопавильон. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Также в рамках проведенных работ отремонтирована автобусная остановка и установлен новый автопавильон. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Кукморском районе Татарстана завершены ремонтные работы на автодороге Люга – Старая Юмья. Дорожники обновили участок с 6 по 8,5 километр. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

– На указанном промежутке дороги уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью по 1,5 метра с каждой стороны и нанесена дорожная разметка, – отмечают в ведомстве.

Также в рамках проведенных работ отремонтирована автобусная остановка и установлен новый автопавильон.