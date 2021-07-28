Отопительный сезон 2021 в Ульяновске: город готов к зиме на 77%

Средняя готовность домов, управляемых ТСЖ и ЖСК, находящихся в Заволжском районе, оценивается в 72%. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ульяновске полным ходом идет подготовка к началу отопительного сезона. Из 423 порывов и свищей, обнаруженных в ходе гидравлических испытаний трубопроводов, по состоянию на 27 июля устранено 350. Общий уровень готовности городской инфраструктуры к зиме в настоящее время составляет 77%.

В первую очередь устраняются повреждения, влияющие на подачу горячей воды. С 26 июля плановые гидравлические испытания продолжаются на сетях Нового города (ТЭЦ-2) и в центральной части Ульяновска (улицы Верхнеполевая, Гагарина, Карла Маркса, Кролюницкого, Орлова, Островского и Робеспьера – восточный вывод ТЭЦ-1), где до 2 августа планируется восстановить ГВС. До 8 августа отключено ГВС абонентов котельной «Моторный завод» – здесь плановые проверки сетей также начались 26 июля.

Заменено 9002 погонных метров тепловых сетей, отремонтировано два котла и 62 единицы вспомогательного оборудования теплоисточников, 6730 метров линий электропередач и оборудование девяти трансформаторных подстанций, 1160 пог. м сетей водоснабжения и 593 погонных метров – канализации.

Управляющими компаниями выполнена промывка 1938 (70% от плана работ), опрессовка 1555 (56%) и ремонт 1603 внутридомовых систем центрального отопления (90%), а также систем ГВС, ХВС и канализации 1748 многоквартирных домов (91%). Также произведён ремонт 2208 элеваторных узлов (93%), 2756 электрощитовых (75%), 25240 погонных метров электропроводки (82%), 29350 квадратных метров кровли (80%), 27470 погонных метров межпанельных швов (76%), 128 дымовентиляционных каналов (68%), восстановление изоляции трубопроводов у 596 домов (70%) и 8000 квадратных метров отмостки (72%).

Средняя готовность домов, управляемых ТСЖ и ЖСК, находящихся в Заволжском районе, оценивается в 72%, в Ленинском и Засвияжском – в 76%, в Железнодорожном – в 82%. Находящиеся на территории города учреждения образования готовы к предстоящему отопительному сезону на 80%, здравоохранения – на 85%, физкультуры и спорта – на 88%, культуры – на 83%.