Число смертей от коронавируса с момента начала пандемии превысило 600

По данным на 27 июля от ковида умерли 602 жителя Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1934 и 1944 года рождения и женщина 1954 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 27 июля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 602 случая смерти от коронавируса.