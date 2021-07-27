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Общество27 июля 2021 20:03

Число смертей от коронавируса с момента начала пандемии превысило 600

Накануне подтвердили три летальных случая
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По данным на 27 июля от ковида умерли 602 жителя Татарстана.

По данным на 27 июля от ковида умерли 602 жителя Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1934 и 1944 года рождения и женщина 1954 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 27 июля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 602 случая смерти от коронавируса.