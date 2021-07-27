Обманутые 1Xbet россияне просят признать их потерпевшими

В России растет количество пострадавших от действий компании 1Xbet. С помощью специального онлайн-сервиса жителям страны предлагают обратиться к председателю СК СУ РФ Александру Бастрыкину. Юристы требуют признать игроков, введенных в заблуждение злоумышленниками, пострадавшими по делу.

Напомним, в 2019 году в Брянской области возбудили уголовное дело в отношении создателей сервиса 1Xbet. В международный розыск объявлены Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, подозреваемые в незаконной организации азартных игр и легализации преступного дохода. Пока потерпевшим по делу признано государство, не получившее налоги с 63 млрд рублей преступного дохода.

Однако незаконные организаторы азартных игр обманули и сотни тысяч россиян, получивших под видом законной азартной игры ее симуляцию. Злоумышленники сами решали, кому выплатить деньги, а для кого подрезать коэффициенты или заблокировать счета.

Юридическая компания Парлан, специализирующаяся на защите прав в сфере азарта, организовала сервис по подаче заявлений председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. За первый месяц работы специального сайта компания получила свыше 70 обращений. В Следственный комитет уже отправлено порядка 30 заявлений, сообщают юристы.

Сбор обращений продолжается. Каждый, кто делал ставки на сайте 1Xbet может заполнить простую форму и претендовать на статус потерпевшего, восстановление прав и возврат средств.