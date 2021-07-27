Брал оплату и переставал выходить на связь: в Татарстане 18-летнего парня задержали за серию мошенничеств

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Татарстанские полицейские задержали 18-летнего жителя Лаишевского района. Его подозревают в ряде мошеннических действий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек предлагал жителям Татарстана, а также других субъектов России приобрести автомобильные колеса и автоаксессуары. Рекламу своих услуг он размещал в средствах массовой информации. Получив оплату, фигурант не отправлял товар и прекращал выходить на связь.

- Вину в совершенных преступлениях задержанный признал полностью. Оперативники выявили 10 аналогичных фактов противоправной деятельности подозреваемого. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других потерпевших лиц, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.